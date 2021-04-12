Китай и Россия блокируют международную реакцию на госпереворот в Мьянме — Боррель
Глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай блокируют международную реакцию на военный переворот в Мьянме - в частности, мешая ввести эмбарго на поставки оружия.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление Жозепа Борреля
Прямая речь Борреля: "Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета безопасности ООН, например, ввести эмбарго на поставки оружия".
Детали: Китай и Россия связаны с вооруженными силами Мьянмы, поскольку поставляют туда оружие.
Сообщается, что ЕС готовит новые санкции в отношении частных лиц и компаний, принадлежащих военным Мьянмы. В марте блок согласовал первый набор санкций в отношении 11 лиц, причастных к перевороту, включая главнокомандующего вооруженными силами.
Хотя влияние ЕС на экономику страны относительно небольшое, Боррель сказал, что ЕС может расширить свои экономические связи с Мьянмой, если демократия будет восстановлена. По его словам, это может включать увеличение объемов торговли и инвестиций.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- 14 февраля в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
- 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
- По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.