Блінкен заявив, що COVID-19 вийшов з-під контролю швидше через дії Китаю
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю.
Джерело: Reuters та Politico з посиланням на інтерв'ю Блінкена телеканалу NBC
Пряма мова: "Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу – забезпечити справжню прозорість".
Деталі: В результаті, за словами Блінкена, вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло б бути в іншому разі".
В опублікованому звіті ВООЗ, написаному спільно з китайськими вченими, йшлося про те, що вірус, ймовірно, передавався від кажанів людині через іншу тварину, і що витік в лабораторії був "вкрай малоймовірним". Коли був опублікований звіт, США, ЄС та інші країни закликали Китай надати незалежним експертам повний доступ до всіх даних про спалах хвороби.
Блінкен сказав, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.
Нагадаємо:
- 14 січня до Китаю прибула команда міжнародних експертів ВООЗ, яка мала досліджувати походження пандемії COVID-19.
- У лютому стало відомо, що влада Китаю відмовилися надавати експертам ВООЗ первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
- Згідно зі звітом ВООЗ, вчені визначили 4 ймовірні сценарії передачі коронавірусу: від кажанів до людини через проміжну тварину; безпосередньо від кажанів до людини; через продукти; через панголіноподібні (ящери).