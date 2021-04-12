Блінкен заявив, що COVID-19 вийшов з-під контролю швидше через дії Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю.

Джерело: Reuters та Politico з посиланням на інтерв'ю Блінкена телеканалу NBC

Пряма мова: "Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу – забезпечити справжню прозорість".

Деталі: В результаті, за словами Блінкена, вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло б бути в іншому разі".

В опублікованому звіті ВООЗ, написаному спільно з китайськими вченими, йшлося про те, що вірус, ймовірно, передавався від кажанів людині через іншу тварину, і що витік в лабораторії був "вкрай малоймовірним". Коли був опублікований звіт, США, ЄС та інші країни закликали Китай надати незалежним експертам повний доступ до всіх даних про спалах хвороби.

Блінкен сказав, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.

Нагадаємо: