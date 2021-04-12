Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Понедельник, 12 апреля 2021, 02:45
Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: из-за того, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.

Источник: Reuters и Politico со ссылкой на интервью Блинкена телеканалу NBC

Прямая речь: "Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID не делал того, что нужно было сделать, а именно - в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени - обеспечить настоящую прозрачность".

Детали: В результате, по словам Блинкена, вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае".

В опубликованном отчете ВОЗ, написанном совместно с китайскими учеными, речь шла о том, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, и утечка в лаборатории был "крайне маловероятной". Когда был опубликован отчет, США, ЕС и другие страны призвали Китай дать независимым экспертам полный доступ ко всем данным о вспышке болезни.

Блинкен сказал, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

Напомним:

  • 14 января в Китай прибыла команда международных экспертов ВОЗ, которая должна была исследовать происхождение пандемии COVID-19.
  • В феврале стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
  • Согласно отчету ВОЗ, ученые определили 4 вероятные сценарии передачи коронавируса: от летучих мышей к человеку через промежуточное животное; непосредственно от летучих мышей к человеку; через продукты; через панголиноподобные (ящеры).

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: