Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони
Понеділок, 12 квітня 2021, 07:28
Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області протягом тижня перейдуть до "жовтої" карантинної зони.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"
Пряма мова Ляшка: "І Чернігівська, і Закарпатська, і Чернівецька області вже підходять до того, що найближчими днями – три-чотири-п'ять днів – і вони перейдуть з "червоного" в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
Це значить, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження".
Нагадаємо:
- З 24 лютого Україна повернулася до адаптивної моделі карантину. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
- Зокрема, у регіонах з "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки забороняється перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця самоізоляції, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів тощо з організацією дозвілля тощо.
- Станом на 10 квітня до "жовтих" віднесені Івано-Франківська та Херсонська області.