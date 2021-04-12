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Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони

Понеділок, 12 квітня 2021, 07:28
Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони
brovary.net.ua

Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області протягом тижня перейдуть до "жовтої" карантинної зони.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"

Пряма мова Ляшка: "І Чернігівська, і Закарпатська, і Чернівецька області вже підходять до того, що найближчими днями – три-чотири-п'ять днів – і вони перейдуть з "червоного" в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Це значить, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження".

Нагадаємо:

  • З 24 лютого Україна повернулася до адаптивної моделі карантину. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
  • Зокрема, у регіонах з "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки забороняється перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця самоізоляції, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів тощо з організацією дозвілля тощо.
  • Станом на 10 квітня до "жовтих" віднесені Івано-Франківська та Херсонська області.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинЛяшко Віктор
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