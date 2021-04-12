Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони

Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області протягом тижня перейдуть до "жовтої" карантинної зони.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"

Пряма мова Ляшка: "І Чернігівська, і Закарпатська, і Чернівецька області вже підходять до того, що найближчими днями – три-чотири-п'ять днів – і вони перейдуть з "червоного" в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Це значить, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження".

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