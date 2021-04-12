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Ляшко: Еще три области вскоре перейдут в "желтую" зону

Понедельник, 12 апреля 2021, 07:28
brovary.net.ua

Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на "5 канале"

Прямая речь Ляшко: "И Черниговская, и Закарпатская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что в ближайшие дни - три-четыре-пять дней - и они перейдут из "красного" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения".

Напомним:

  • С 24 февраля Украина вернулась к адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.
  • В частности, в регионах с "желтым" уровнем эпидемической опасности запрещается находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места самоизоляции, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров с организацией досуга и тому подобное.
  • По состоянию на 10 апреля к "желтым" отнесены Ивано-Франковская и Херсонская области.

Темы: коронавирускарантинЛяшко


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