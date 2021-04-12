Ляшко: Еще три области вскоре перейдут в "желтую" зону

Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на "5 канале"

Прямая речь Ляшко: "И Черниговская, и Закарпатская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что в ближайшие дни - три-четыре-пять дней - и они перейдут из "красного" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения".

Напомним: