В Україні 5 людей отримали дві дози вакцини проти COVID

Станом на 12 квітня в Україні вакцинувати проти коронавірусу 378 269 осіб, 5 людей завершили вакцинацію.

Джерело: Коронавірус_інфо у Telegram

​​Дослівно: "Від початку кампанії щеплено 378 269 осіб, з них отримали 1 дозу – 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб".

Деталі: За тиждень – з 5 до 11 квітня – щепили проти COVID-19 86 445 осіб, з них 3 особи отримали другу дозу.

Варто зазначити, що інформація про збільшення з 2 до 5 осіб, які отримали друге щеплення, з'явилася 10 квітня.

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