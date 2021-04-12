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В Україні 5 людей отримали дві дози вакцини проти COVID

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:31
Фото КМДА

Станом на 12 квітня в Україні вакцинувати проти коронавірусу 378 269 осіб, 5 людей завершили вакцинацію.

Джерело: Коронавірус_інфо у Telegram

​​Дослівно: "Від початку кампанії щеплено 378 269 осіб, з них отримали 1 дозу –  378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб". 

 

Деталі: За тиждень – з 5 до 11 квітня – щепили проти COVID-19 86 445 осіб, з них 3 особи отримали другу дозу. 

Передісторія:

  • В Україні триває другий етап вакцинації, в межах якого вакцинують людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

     

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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