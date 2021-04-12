В Україні 5 людей отримали дві дози вакцини проти COVID
Понеділок, 12 квітня 2021, 11:31
Станом на 12 квітня в Україні вакцинувати проти коронавірусу 378 269 осіб, 5 людей завершили вакцинацію.
Джерело: Коронавірус_інфо у Telegram
Дослівно: "Від початку кампанії щеплено 378 269 осіб, з них отримали 1 дозу – 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб".
Деталі: За тиждень – з 5 до 11 квітня – щепили проти COVID-19 86 445 осіб, з них 3 особи отримали другу дозу.
Передісторія:
- В Україні триває другий етап вакцинації, в межах якого вакцинують людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
Українська правда