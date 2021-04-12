В Украине 5 человек получили две дозы вакцины против COVID
Понедельник, 12 апреля 2021, 11:31
По состоянию на 12 апреля в Украине вакцинировать против коронавируса 378 269 человек, 5 человек завершили вакцинацию.
Источник: Коронавирус_инфо в Telegram
Дословно: "С начала кампании привито 378 269 человек, из них получили 1 дозу – 378 264 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек".
Детали: За неделю – с 5 до 11 апреля – привили против COVID-19 86 445 человек, из них 3 человека получили вторую дозу.
Стоит отметить, что информация об увеличении с 2 до 5 человек, которые получили вторую прививку, появилась 10 апреля.
Предыстория:
- В Украине продолжается второй этап вакцинации, в рамках которого вакцинируют людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до конца года в Украине нужно сделать 47 млн прививок против COVID-19.
Украинская правда