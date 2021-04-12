В Украине 5 человек получили две дозы вакцины против COVID

По состоянию на 12 апреля в Украине вакцинировать против коронавируса 378 269 человек, 5 человек завершили вакцинацию.

Источник: Коронавирус_инфо в Telegram

Дословно: "С начала кампании привито 378 269 человек, из них получили 1 дозу – 378 264 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек".

Детали: За неделю – с 5 до 11 апреля – привили против COVID-19 86 445 человек, из них 3 человека получили вторую дозу.

Стоит отметить, что информация об увеличении с 2 до 5 человек, которые получили вторую прививку, появилась 10 апреля.

Предыстория: