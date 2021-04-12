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В Украине 5 человек получили две дозы вакцины против COVID

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:31
В Украине 5 человек получили две дозы вакцины против COVID
Фото КГГА

По состоянию на 12 апреля в Украине вакцинировать против коронавируса 378 269 человек, 5 человек завершили вакцинацию.

Источник: Коронавирус_инфо в Telegram

Дословно: "С начала кампании привито 378 269 человек, из них получили 1 дозу – 378 264 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек". 

 

Детали: За неделю – с 5 до 11 апреля – привили против COVID-19 86 445 человек, из них 3 человека получили вторую дозу.

Стоит отметить, что информация об увеличении с 2 до 5 человек, которые получили вторую прививку, появилась 10 апреля.

Предыстория:

  • В Украине продолжается второй этап вакцинации, в рамках которого вакцинируют людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до конца года в Украине нужно сделать 47 млн прививок против COVID-19.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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