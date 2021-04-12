Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине снова пылает сухостой

Понедельник, 12 апреля 2021, 13:41
На Луганщине снова пылает сухостой
Иллюстративное фото

В Луганской области снова фиксируют поджоги лесов.

Источник: местное издание "6451com.ua"

Детали: Речь идет о пожарах в Белокуракинском и Попаснянском районах. Как отмечают в местном издании Лисичанска, поджоги сухостоя и травы делают неизвестные. Так, в Белокуракинском районе лес горел совсем близко к жилым домам.

Спасатели вместе с очевидцами ликвидировали возгорание.

Кроме того, возгорание леса зафиксировали в Рубежном, однако вскоре его потушили.

Напомним:

Темы: пожарЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: