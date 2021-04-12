На Луганщине снова пылает сухостой

В Луганской области снова фиксируют поджоги лесов.

Источник: местное издание "6451com.ua"

Детали: Речь идет о пожарах в Белокуракинском и Попаснянском районах. Как отмечают в местном издании Лисичанска, поджоги сухостоя и травы делают сами местные жители. Так, в Белокуракинском районе лес горел совсем близко к жилым домам.

Спасатели вместе с очевидцами ликвидировали возгорание.

Кроме того, возгорание леса зафиксировали в Рубежном, однако вскоре его потушили.

Напомним: