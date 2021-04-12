На Луганщине снова пылает сухостой
Понедельник, 12 апреля 2021, 13:41
В Луганской области снова фиксируют поджоги лесов.
Источник: местное издание "6451com.ua"
Детали: Речь идет о пожарах в Белокуракинском и Попаснянском районах. Как отмечают в местном издании Лисичанска, поджоги сухостоя и травы делают неизвестные. Так, в Белокуракинском районе лес горел совсем близко к жилым домам.
Спасатели вместе с очевидцами ликвидировали возгорание.
Кроме того, возгорание леса зафиксировали в Рубежном, однако вскоре его потушили.
Напомним:
- Осенью прошлого года в Луганской области массово горели леса. Тогда сообщалось об 11 погибших.