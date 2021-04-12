Британський канал показав табір російських військ біля українського кордону

Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону.

Джерело: Sky News

Деталі: Військові базуються біля залізничної станції Маслівка, що недалеко від Воронежа. Там знаходиться військове містечко, а біля табору є багато слідів від колій через постійне розвантаження військової техніки.

Полігон розтягнувся приблизно на півтори милі та впирається у житлові будинки.

Журналісти зазначають, що під час зйомки за ними слідкували військові.

Проте їм вдалось зафіксувати велику кількість військових вантажівок, ряди палаток та солдатів.

На вході у польовий табір висить табличка "Тяжко в навчанні, легко в бою".

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