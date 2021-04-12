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Британський канал показав табір російських військ біля українського кордону

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:03
Британський канал показав табір російських військ біля українського кордону
Фото: Sky News

Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону. 

Джерело: Sky News

Деталі: Військові базуються біля залізничної станції Маслівка, що недалеко від Воронежа. Там знаходиться військове містечко, а біля табору є багато слідів від колій через постійне розвантаження військової техніки. 

 

Полігон розтягнувся приблизно на півтори милі та впирається у житлові будинки. 

Журналісти зазначають, що під час зйомки за ними слідкували військові. 

 

Проте їм вдалось зафіксувати велику кількість військових вантажівок, ряди палаток та солдатів. 

 

На вході у польовий табір висить табличка "Тяжко в навчанні, легко в бою". 

Нагадаємо:

  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • У президента Володимира Зеленського 1 квітня відбулася таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяармія
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