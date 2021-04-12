Британский канал показал лагерь российских войск возле украинской границы

Журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

Источник: Sky News

Детали: Военные базируются возле железнодорожной станции Масловка, что недалеко от Воронежа. Там находится военный городок, а возле лагеря есть много следов от колей из-за постоянной разгрузки военной техники.

Полигон растянулся примерно на полторы мили и упирается в жилые дома.

Журналисты отмечают, что во время съемки за ними следили военные.

Однако им удалось зафиксировать большое количество военных грузовиков, ряды палаток и солдат.

На входе в полевой лагерь висит табличка "Тяжело в учении, легко в бою".

Напомним: