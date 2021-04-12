Британский канал показал лагерь российских войск возле украинской границы
Понедельник, 12 апреля 2021, 16:03
Журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.
Источник: Sky News
Детали: Военные базируются возле железнодорожной станции Масловка, что недалеко от Воронежа. Там находится военный городок, а возле лагеря есть много следов от колей из-за постоянной разгрузки военной техники.
Полигон растянулся примерно на полторы мили и упирается в жилые дома.
Журналисты отмечают, что во время съемки за ними следили военные.
Однако им удалось зафиксировать большое количество военных грузовиков, ряды палаток и солдат.
На входе в полевой лагерь висит табличка "Тяжело в учении, легко в бою".
Напомним:
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
- У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.