Разумков скликав позачергове засідання Ради
Понеділок, 12 квітня 2021, 17:00
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту 13 квітня.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Засідання скликали на вимогу 153 нардепів на 16.00.
Парламентарі планують розглянути такі питання:
- проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (реєстр. № 4042);
- проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (реєстр. № 4590);
- проект постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр. № 4609);
- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576);
- проект постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587).
Українська правда