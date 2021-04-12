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Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:25
Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергові засідання парламенту 13 квітня.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: На вимогу 153 нардепів відбудеться засідання о 16.00.

Парламентарі планують розглянути такі питання:

  • проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (реєстр. № 4042);
  • проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (реєстр. № 4590);
  • проект постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр. № 4609);
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576);
  • проект постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587).

UPD: З'явилося ще одне розпорядження Разумкова про скликання ще однієї позачергової сесії Ради - на 17 годину 30 хвилин 13 квітня. У порядку денному - 12 пунктів, зокрема - законопроєкти, які стосуються "валютних позичальників".

Що передувало: Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що нардепи запланували "роботу в дві зміни": позачергові пленарні засіданнях 13 і 15 квітня, на яких розглянуть низку законодавчих ініціатив.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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