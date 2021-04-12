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Разумков созвал на вторник два внеочередных заседания Рады

Понедельник, 12 апреля 2021, 18:25
Разумков созвал на вторник два внеочередных заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о внеочередных заседаниях парламента 13 апреля.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: По требованию 153 нардепов состоится заседание в 16.00.

Парламентарии планируют рассмотреть следующие вопросы:

  • проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (рег. № 4042);
  • проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт год (рег. № 4590);
  • проект постановления об обращении в Кабинет министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (рег. № 4609);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (реестр. № 4576);
  • проект постановления об обращении в Кабинет министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (рег. № 4587).

UPD: Появилось еще одно распоряжение Разумкова о созыве еще одной внеочередной сессии Рады - на 17 часов 30 минут 13 апреля. В повестке дня - 12 пунктов, в частности - законопроекты, касающиеся "валютных заемщиков".

Что предшествовало: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что нардепы запланировали "работу в две смены": внеочередные пленарные заседаниях 13 и 15 апреля, на которых рассмотрят ряд законодательных инициатив.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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