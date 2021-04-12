США повинні не лише словами допомогти Україні вступити в НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що США повинні, окрім слів, ще щось зробити для того, щоб Україна стала членом НАТО.

Джерело: Зеленський під час поїздки на Донбас у спілкуванні із журналістом CNN

Пряма мова: "Якщо вони (США – УП) бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити щось. Не словами".

Деталі: Президент додав, що США є другом України, але очільник Білого дому Джо Байден "має зробити більше", щоб стримати Росію та завершити конфлікт на Донбасі.

Він пояснив, що має на увазі зброю, гроші, та, що найважливіше, більше підтримки для вступу до НАТО.

Що передувало: У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО, яке він раніше озвучував в інтерв’ю американському ЗМІ.

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