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США должны не только словами помочь Украине вступить в НАТО – Зеленский

Понедельник, 12 апреля 2021, 17:26
США должны не только словами помочь Украине вступить в НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что США должны, кроме слов, еще что-то сделать для того, чтобы Украина стала членом НАТО.

Источник: Зеленский во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN

Прямая речь: "Если они (США – УП) видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать что-то. Не словами".

Детали: Президент добавил, что США являются другом Украины, но глава Белого дома Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и завершить конфликт на Донбассе.

Он пояснил, что имеет в виду оружие, деньги, и, что самое важное, больше поддержки для вступления в НАТО.

Что предшествовало: В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО, который он ранее озвучивал в интервью американскому СМИ.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
  • Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

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Темы: ЗеленскийНАТО
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