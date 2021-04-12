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На сесію міськради Слов'янська принесли прапор Росії

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:38
На сесію міськради Слов'янська принесли прапор Росії

У Слов'янську 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал внесли прапор Росії, який потім прибрала поліція.

Джерело: місцеве видання "Діловий Слов'янськ"

Деталі: Прапор приніс місцевий активіст і провів флешмоб, присвячений до 7-ї річниці захоплення Слов'янська в 2014 році.

Для цього він використовував два прапори - один прапор РФ, а інший - прапор України. Зазначається, що метою цього флешмобу було привернення уваги до військових дій, що тривають зараз, і для того, щоб ситуація 2014 роки не повторилася в Слов'янську в майбутньому.

Але, через кілька хвилин, в залі з'явилися представники поліції, які винесли прапор РФ із сесійної зали.

У холі міськради поліцейські склали на активіста протокол про порушення.

Довідково: 5 липня 2014 року українські військові звільнили Слов’янськ від російських найманців.

 

Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донецька областьСлов'янськвійнаокупаціяРосія
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