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На сессию горсовета Славянска принесли флаг России

Понедельник, 12 апреля 2021, 17:38

В Славянске 12 апреля во время заседания сессии городского совета в зал внесли флаг России, который потом убрала полиция.

Источник: местное издание "Деловой Славянск"

Детали: Флаг принес местный активист и провел флешмоб, приуроченный к 7-й годовщине захвата Славянска в 2014 году.

Для этого он использовал два флага - один флаг РФ, а другой - флаг Украины. Целью этого флешмоба якобы было привлечение внимания к продолжающимся военным действиям и для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем.

Но, спустя несколько минут, в зале появились представители полиции, которые вынесли флаг РФ из сессионного зала.

В холле горсовета полицейские составили на активиста протокол о нарушении.

Справка: 5 июля 2014 украинские военные освободили Славянск от российских наемников.

 

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. 

Темы: Донецкая областьСлавянсквойнаоккупацияРосcия


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