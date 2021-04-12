У світі сім тижнів поспіль зростала кількість заражень коронавірусом COVID-19, а кількість летальних випадків збільшувалася чотири тижні поспіль.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса

Пряма мова: "У січні і лютому число випадків COVID-19 в світі знижувалося шість тижнів поспіль. Зараз ми бачили, як сім тижнів поспіль число заражень росло, і чотири тижні поспіль збільшувалося число смертей".

Деталі: Гендиректор ВООЗ зазначив, що в ряді країн Азії і Близького сходу зростання число заражень було значним.

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