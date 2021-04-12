Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чотири тижні поспіль у світі росла кількість загиблих від COVID-19 - ВООЗ

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:59
Чотири тижні поспіль у світі росла кількість загиблих від COVID-19 - ВООЗ

У світі сім тижнів поспіль зростала кількість заражень коронавірусом COVID-19, а кількість летальних випадків збільшувалася чотири тижні поспіль.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса

Пряма мова: "У січні і лютому число випадків COVID-19 в світі знижувалося шість тижнів поспіль. Зараз ми бачили, як сім тижнів поспіль число заражень росло, і чотири тижні поспіль збільшувалося число смертей".

Деталі: Гендиректор ВООЗ зазначив, що в ряді країн Азії і Близького сходу зростання число заражень було значним.

Передісторія:

  • Раніше Гебрейесус заявляв, що серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавируса COVID-19, яке визначається рівнем доходів конкретної держави.
  • Станом на 11 квітня у світі діагностували понад 703 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 5 в Європі.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: