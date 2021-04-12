Чотири тижні поспіль у світі росла кількість загиблих від COVID-19 - ВООЗ
Понеділок, 12 квітня 2021, 17:59
У світі сім тижнів поспіль зростала кількість заражень коронавірусом COVID-19, а кількість летальних випадків збільшувалася чотири тижні поспіль.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса
Пряма мова: "У січні і лютому число випадків COVID-19 в світі знижувалося шість тижнів поспіль. Зараз ми бачили, як сім тижнів поспіль число заражень росло, і чотири тижні поспіль збільшувалося число смертей".
Деталі: Гендиректор ВООЗ зазначив, що в ряді країн Азії і Близького сходу зростання число заражень було значним.
Передісторія:
- Раніше Гебрейесус заявляв, що серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавируса COVID-19, яке визначається рівнем доходів конкретної держави.
- Станом на 11 квітня у світі діагностували понад 703 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 5 в Європі.