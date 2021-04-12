Четыре недели подряд росло количество погибших в мире от COVID-19 - ВОЗ

В мире семь недель подряд росло число заражений коронавирусом COVID-19, а количество летальных случаев увеличивалось четыре недели подряд.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса

Прямая речь: "В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей".

Детали: Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост числа заражений был значительным.

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