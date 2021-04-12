Четыре недели подряд росло количество погибших в мире от COVID-19 - ВОЗ
Понедельник, 12 апреля 2021, 17:59
В мире семь недель подряд росло число заражений коронавирусом COVID-19, а количество летальных случаев увеличивалось четыре недели подряд.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса
Прямая речь: "В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей".
Детали: Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост числа заражений был значительным.
Предыстория:
- Ранее Гебрейесус заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, которое определяется уровнем доходов конкретного государства.
- По состоянию на 11 апреля в мире диагностировали более 703 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.