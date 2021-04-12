Бойовики 9 разів відкривали вогонь: з кулеметів, гранатометів і забороненої "Мінськом" зброї

Від початку доби 12 квітня російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил: загинув український боєць.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: У штабі констатують, що окупанти продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціях українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій ЗСУ з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вказано, що внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Командування не уточнює, де це сталося.

Також повідомляється, що у напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.