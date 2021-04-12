Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовики 9 разів відкривали вогонь: з кулеметів, гранатометів і забороненої "Мінськом" зброї

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:10

Від початку доби 12 квітня російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил: загинув український боєць.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: У штабі констатують, що окупанти продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціях українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій ЗСУ з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вказано, що внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Командування не уточнює, де це сталося.

Також повідомляється, що у напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на ДонбасіООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 17.00Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради

"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

ВідеоЗеленський: Україна готова до російського вторгнення

Уряд дозволив найкращим іноземним університетам відкривати філії в Україні

Росія перекидатиме війська до кордонів України до кінця квітня – розвідка

Відео, фотоБританський канал показав табір російських військ біля українського кордону

Усі новини...
війна
Російський найманець застрелився під час святкування Дня космонавтики в ОРЛО – розвідка
На сесію міськради Слов'янська принесли прапор Росії
У понеділок на фронті загинув 24-річний буковинець
Останні новини
19:25
У Держпродспоживслужбі розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше
19:17
На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження
18:58
Норвегія закликала Кремль припинити нарощування сил на кордонах з Україною
18:56
"Верес" розмістив акцій на 35 мільйонів гривень
18:43
Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України
18:27
У Франції система дистанційного навчання постраждала від кібератаки, ймовірно з РФ та Китаю
18:25
оновлено від 17.00Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради
18:21
У Парижі сталася стрілянина біля лікарні: 1 людина загинула і одна поранена
18:20
"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки
18:14
Facebook минулого року витратив $23 млн на безпеку Цукерберга
Усі новини...