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Боевики 9 раз открывали огонь: из пулеметов, гранатометов и запрещенного "Минском" оружия

Понедельник, 12 апреля 2021, 18:10
Боевики 9 раз открывали огонь: из пулеметов, гранатометов и запрещенного Минском оружия

С начала суток 12 апреля российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил: погиб украинский боец.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В штабе констатируют, что оккупанты продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

С начала этих суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов по позициям украинских защитников и 2 дистанционных минировани минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Півніяч", недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Зайцево враг провел обстрел в сторону позиций ВСУ из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденне - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Указано, что в результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование не уточняет, где это произошло.

Также сообщается, что в направлении населенного пункта Зайцево, враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда

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Темы: войнаОбъединенные силы на ДонбассеООС
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