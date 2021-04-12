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Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:43
Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України

Дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова Степанова: "CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області.

Вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні". 

Деталі: Степанов додав, що цю вакцину використовують у багатьох країнах світу, а президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac.

Передісторія: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.

Також Ляшко повідомив, що МОЗ уже визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайвакцинаціяУкраїна
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