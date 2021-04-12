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Китайская вакцина CoronaVac поехала в регионы Украины

Понедельник, 12 апреля 2021, 18:43

Дозы китайской вакцины CoronaVac начали отправлять в регионы Украины.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь Степанова: "CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области.

Вакцина CoronaVac будет предоставлено полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании".

Детали: Степанов добавил, что эту вакцину используют во многих странах мира, а президент Турции Тайип Эрдоган подал личный пример и вакцинировался вакциной CoronaVac.

Предыстория: Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.

Украинская правда
Темы: КитайвакцинацияУкраина


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