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У Дніпрі продовжили карантин

Понеділок, 12 квітня 2021, 23:50
У Дніпрі продовжили карантин

Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вирішила продовжити карантинні обмеження в Дніпрі до 30 квітня через коронавірус.

Джерело: протокол на сайті Дніпровської міськради

Деталі: Зазначається, що у місті далі забороняють роботу дискотек і нічних клубів.

З 24 до 7 години заборонена робота закладів харчування (кафе, ресторанів, барів, їдалень) окрім доставки та на виніс, а вдень – дозволена з дотриманням санітарних норм (відстань 2 метри між столиками, не більше 4 людей за одним столом, перебування у масках, окрім як під час їжі та інші).

Влада також рекомендувала установам, зокрема комунальним, організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Нагадаємо: З 25 березня через COVID-19 Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій ввела суворі карантинні обмеження у місті.

За даними МОЗ, Дніпропетровська область знаходиться у помаранчевій зоні.

Українська правда

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Теми: Дніпрокарантинкоронавірус
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