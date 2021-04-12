Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Днепре продлили карантин до конца месяца

Понедельник, 12 апреля 2021, 23:50

Комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации решила продолжить карантин в Днепре до 30 апреля из-за коронавируса.

Источник: протокол на сайте Днепровского горсовета

Детали: Отмечается, что в городе дальше запрещают работу дискотек и ночных клубов.

С 24 по 7:00 запрещена работа общепита (кафе, ресторанов, баров, столовых) кроме доставки и на вынос, а днем ​​- разрешена с соблюдением санитарных норм (2 метра между столами, а в них по 4 человека, маски в помещении, кроме как во время еды и т.д.)

Власти рекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, организовать приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Напомним: С 25 марта из-за COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела строгие карантинные ограничения в городе.

За данными Минздрава, Днепропетровская область находится в оранжевой зоне.

Украинская правда
Темы: Днепркарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украину возвращается похолодание, до конца недели дожди

Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию с войсками РФ на границах с Украиной

Новости 12 апреля: российский военный лагерь возле границы, Зеленский о возможном вторжении РФ

Боевики минируют гражданский сектор оккупированного Зайцевого – ВСУ

Россиянам закрыли полеты в Турцию и советуют сменить страну отдыха

обновлено от 17.00Разумков созвал на вторник два внеочередных заседания Рады

Все новости...
Днепр
Амфетамин за биткоины: силовики накрыли мощную нарколабораторию в Днепре
Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали
В Днепре умерла роженица с подтвержденным COVID-19
Последние новости
00:42
В G7 призвали Россию прекратить провокации
23:50
В Днепре продлили карантин до конца месяца
23:13
ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты
22:47
В Германии блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера
22:22
В Украину возвращается похолодание, до конца недели дожди
22:05
Новости экономики: убытки Укрэнерго, первые поезда на водороде
21:53
Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию с войсками РФ на границах с Украиной
21:41
Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54%
21:27
Новости 12 апреля: российский военный лагерь возле границы, Зеленский о возможном вторжении РФ
21:13
Поставщики отобрали газа из системы на 10 млрд – Оператор ГТС
Все новости...