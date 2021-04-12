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В Днепре продлили карантин до конца месяца

Понедельник, 12 апреля 2021, 23:50
В Днепре продлили карантин до конца месяца

Комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации решила продолжить карантин в Днепре до 30 апреля из-за коронавируса.

Источник: протокол на сайте Днепровского горсовета

Детали: Отмечается, что в городе дальше запрещают работу дискотек и ночных клубов.

С 24 по 7:00 запрещена работа общепита (кафе, ресторанов, баров, столовых) кроме доставки и на вынос, а днем ​​- разрешена с соблюдением санитарных норм (2 метра между столами, а в них по 4 человека, маски в помещении, кроме как во время еды и т.д.)

Власти рекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, организовать приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Напомним: С 25 марта из-за COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела строгие карантинные ограничения в городе.

За данными Минздрава, Днепропетровская область находится в оранжевой зоне.

Украинская правда
Темы: Днепркарантинкоронавирус
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