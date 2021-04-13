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У G7 закликали Росію припинити провокації

Вівторок, 13 квітня 2021, 00:42

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель  заявили, що глибоко стурбованими нарощуванням російських збройних сил біля українського кордону.

Джерело: заява, оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій

Деталі: Зазначається, що ці масштабні переміщення військових, що проводяться без попереднього сповіщення, є загрозливими і дестабілізують ситуацію.

Крім того, посадовці підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Дослівно: "Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов’язань.

Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала, щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до розділу III Віденського документа…

Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь в Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ про підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню".

Передісторія: Росія перекинула до кордонів України та в окупований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня. Водночас Росія відмовилася назвати причину зростання військової присутності вздовж кордону з Україною.

Українська правда
Теми: РосіяG7


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