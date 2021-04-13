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В G7 призвали Россию прекратить провокации

Вторник, 13 апреля 2021, 00:42
В G7 призвали Россию прекратить провокации

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что глубоко обеспокоены наращиванием российских вооруженных сил у украинской границы.

Источник: заявление, обнародованное на сайте Европейской службы внешних действий

Детали: Отмечается, что эти масштабные перемещения военных, которые проводятся без предварительного уведомления, угрожающие и дестабилизируют ситуацию.

Кроме того, чиновники подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Дословно: "Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами.

В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала, насчет прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с разделом III Венского документа ...

Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укрепления режима прекращения огня".

Предыстория: Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Накопление российских военных у границ продлится до конца апреля. В то же время Россия отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.

Украинская правда

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Темы: РосcияG7
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