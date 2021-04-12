Росія відмовилася пояснити причину стягнення військ на кордон з Україною
Російська сторона відмовилася назвати причину зростання військової присутності вздовж кордону з Україною.
Джерело: пресслужба МЗС
Деталі: 7 квітня Україна направила російській стороні офіційний запит з проханням роз’яснити причину зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях країни впродовж останніх днів.
Повідомляється, що російська сторона відмовилася надавати інформацію, заявивши, що не веде такої діяльності.
Україна вважає, що відмова Москви є підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози.
Крім того, російська делегація бойкотувала скликану 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.
У МЗС закликають російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати положення Мінських домовленостей.
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Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі.