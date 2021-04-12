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Росія відмовилася пояснити причину стягнення військ на кордон з Україною 

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:00
Росія відмовилася пояснити причину стягнення військ на кордон з Україною 

Російська сторона відмовилася назвати причину зростання військової присутності вздовж кордону з Україною.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: 7 квітня Україна направила російській стороні офіційний запит з проханням роз’яснити причину зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях країни впродовж останніх днів.

Повідомляється, що російська сторона відмовилася надавати інформацію, заявивши, що не веде такої діяльності.

Україна вважає, що відмова Москви є підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози.

Крім того, російська делегація бойкотувала скликану 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ. 

У МЗС закликають російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати положення Мінських домовленостей.

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Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. 

Українська правда

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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