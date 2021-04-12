Росія відмовилася пояснити причину стягнення військ на кордон з Україною 

Російська сторона відмовилася назвати причину зростання військової присутності вздовж кордону з Україною.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: 7 квітня Україна направила російській стороні офіційний запит з проханням роз’яснити причину зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях країни впродовж останніх днів.

Повідомляється, що російська сторона відмовилася надавати інформацію, заявивши, що не веде такої діяльності.

Україна вважає, що відмова Москви є підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози.

Крім того, російська делегація бойкотувала скликану 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

У МЗС закликають російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати положення Мінських домовленостей.

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