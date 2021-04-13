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У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат

Вівторок, 13 квітня 2021, 03:31
У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат

У фрілансера "Радіо Свобода", затриманого ФСБ Росії в окупованому Криму – Владислава Єсипенка –  співробітники ФСБ незаконно відібрали слину для проведення біологічної експертизи.

Джерело: адвокат Олексій Ладін у "Крим.Реаліі"

Пряма мова Ладіна: "За час проведення первинних слідчих дій, якщо тортури можна назвати слідчими діями, у нього (Єсипенка) неодноразово відбиралися біологічні зразки для проведення біологічної експертизи.

У захисту немає сумнівів, що біологічні зразки, які були відібрані у Єсипенка непроцесуальним шляхом, в подальшому матимуть місце під час розслідування і розгляду кримінальної справи по суті.

Результат такого непроцесуального відбору відомий. Ми знаємо, що коли в Едема Бекірова відібрали біологічні зразки, то потім вони опинилися на боєприпасах, які він нібито провозив через кордон. Аналогічна історія сталася з Олегом Приходьком".

Деталі: Видання зазначає, що публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу цієї заяви Ладіна немає.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
  • МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.Також затримання Єсипенка засудило посольство США у Києві.
  • 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФСБРосія
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