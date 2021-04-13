У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат

У фрілансера "Радіо Свобода", затриманого ФСБ Росії в окупованому Криму – Владислава Єсипенка – співробітники ФСБ незаконно відібрали слину для проведення біологічної експертизи.

Джерело: адвокат Олексій Ладін у "Крим.Реаліі"

Пряма мова Ладіна: "За час проведення первинних слідчих дій, якщо тортури можна назвати слідчими діями, у нього (Єсипенка) неодноразово відбиралися біологічні зразки для проведення біологічної експертизи.

У захисту немає сумнівів, що біологічні зразки, які були відібрані у Єсипенка непроцесуальним шляхом, в подальшому матимуть місце під час розслідування і розгляду кримінальної справи по суті.

Результат такого непроцесуального відбору відомий. Ми знаємо, що коли в Едема Бекірова відібрали біологічні зразки, то потім вони опинилися на боєприпасах, які він нібито провозив через кордон. Аналогічна історія сталася з Олегом Приходьком".

Деталі: Видання зазначає, що публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу цієї заяви Ладіна немає.

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