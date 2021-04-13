Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 06:39
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19

За добу 11 квітня у світі виявили 588 271 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 160 694 нових хворих, в США – 56 522, в Туреччині – 54 562.

Крім того, до першої п’ятірки за кількістю нових хворих потрапили Бразилія, де їх 38 866, та Іран, де 23 311.

Україна знаходиться на 16 місці у світі з 7 856 хворими – між Іраком (7 953) та Іспанією (7 446). Серед європейських країн Україна – на 6 місці за цим показником.

 
 

Померли за добу 2 743 людини. За весь час пандемії кількість загиблих від коронавірусу сягнула 2,9 млн.

Зазначається, що в Європі кількість смертей становить 954 261, однак раніше AFP повідомляло про те, що кількість загиблих в 52 європейських країнах досягла  1 000 288 осіб.

Хворіють 23,8 млн осіб, водночас одужали – 110,4 млн.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 11 квітня в Україні госпіталізували 2 770 осіб. Померли 287 пацієнтів, одужали – 5 355 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: