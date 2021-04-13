Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19

За добу 11 квітня у світі виявили 588 271 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 160 694 нових хворих, в США – 56 522, в Туреччині – 54 562.

Крім того, до першої п’ятірки за кількістю нових хворих потрапили Бразилія, де їх 38 866, та Іран, де 23 311.

Україна знаходиться на 16 місці у світі з 7 856 хворими – між Іраком (7 953) та Іспанією (7 446). Серед європейських країн Україна – на 6 місці за цим показником.

Померли за добу 2 743 людини. За весь час пандемії кількість загиблих від коронавірусу сягнула 2,9 млн.

Зазначається, що в Європі кількість смертей становить 954 261, однак раніше AFP повідомляло про те, що кількість загиблих в 52 європейських країнах досягла 1 000 288 осіб.

Хворіють 23,8 млн осіб, водночас одужали – 110,4 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 11 квітня в Україні госпіталізували 2 770 осіб. Померли 287 пацієнтів, одужали – 5 355 осіб.