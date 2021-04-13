Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 06:39

За добу 11 квітня у світі виявили 588 271 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 160 694 нових хворих, в США – 56 522, в Туреччині – 54 562.

Крім того, до першої п’ятірки за кількістю нових хворих потрапили Бразилія, де їх 38 866, та Іран, де 23 311.

Україна знаходиться на 16 місці у світі з 7 856 хворими – між Іраком (7 953) та Іспанією (7 446). Серед європейських країн Україна – на 6 місці за цим показником.

 
 

Померли за добу 2 743 людини. За весь час пандемії кількість загиблих від коронавірусу сягнула 2,9 млн.

Зазначається, що в Європі кількість смертей становить 954 261, однак раніше AFP повідомляло про те, що кількість загиблих в 52 європейських країнах досягла  1 000 288 осіб.

Хворіють 23,8 млн осіб, водночас одужали – 110,4 млн.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 11 квітня в Україні госпіталізували 2 770 осіб. Померли 287 пацієнтів, одужали – 5 355 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий

Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Новини 12 квітня: російський військовий табір біля кордону, Зеленський про можливе вторгнення РФ

Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

Усі новини...
коронавірус
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
У Дніпрі продовжили карантин
Чотири тижні поспіль у світі росла кількість загиблих від COVID-19 - ВООЗ
Останні новини
07:40
Японія вирішила спустити радіоактивну воду з Фукусіми в море
07:23
Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19
06:39
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19
05:53
Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США
04:44
Міністерство армії США може вперше очолити жінка
03:31
У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат
02:44
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
01:39
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
00:42
У G7 закликали Росію припинити провокації
23:50
У Дніпрі продовжили карантин
Усі новини...