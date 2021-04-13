Украина опустилась на 16 место в мире по распространению COVID-19

За сутки 11 апреля в мире обнаружили 588 271 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 160 694 новых больных, в США - 56 522, в Турции - 54 562.

Кроме того, в первую пятерку по количеству новых больных попали Бразилия, где их 38 866, и Иран, где 23 311.

Украина находится на 16 месте в мире с 7 856 больными - между Ираком (7 953) и Испанией (7 446). Среди европейских стран Украина - на 6 месте по этому показателю.

Умерли за сутки 2 743 человека. За все время пандемии количество погибших от коронавируса достигло 2,9 млн.

Отмечается, что в Европе количество смертей составляет 954 261, однако ранее AFP сообщало о том, что число погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Болеют 23,8 млн человек, в то же время выздоровели - 110,4 млн.

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Напомним: 11 апреля в Украине госпитализировали 2 770 человек. Умерли 287 пациентов, выздоровели - 5 355 человек.