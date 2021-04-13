Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна сягнула піку третьої хвилі епідемії COVID-19, бо ситуація почала стабілізуватися. кількість госпіталізацій спадає

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 13 квітня .

Пряма мова: "Що стосується епідемії: як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах.

Ми бачимо від'ємне значення порівняння госпіталізацій. Наприклад, кількість госпіталізованих від тижня до тижня. На минулому тижні на 2 тисячі менше осіб було госпіталізовано, ніж на позаминулому тижні.

Також ми це бачимо по кількості викликів нашої швидкої. Ця кількість теж стабілізувалася – більше того, пішла вниз. Тобто менша кількість викликів "швидкої допомоги".

Деталі: Степанов наголосив, що в західних регіонах ситуація покращилася завдяки посиленим обмеженням, що доводить, що адаптивний карантин працює.

Голова МОЗ закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів, а правоохоронців – слідкувати за дотриманням карантину: щоб не працювали підпільно ресторани, щоб бізнес працював у рівних умовах.