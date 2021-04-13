Учасниць відвертої фотосесії депортували із ОАЕ – МЗС

11 із 12 українок, які брали участь у відвертій фотосесії в Дубаї, депортували із Об’єднаних Арабських Еміратів 12 квітня.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вчора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якій був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання".

Деталі: Всій групі українок заборонили в’їзд на територію країни. У МЗС відзначили, що завдяки роботі консулів наші громадянки отримали мінімальне із можливих покарань. Ніколенко нагадав, що жінок могли покарати ув’язненням на термін до шести місяців.

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