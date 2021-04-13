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Участниц откровенной фотосессии депортировали из ОАЭ – МЗС

Вторник, 13 апреля 2021, 11:38
Участниц откровенной фотосессии депортировали из ОАЭ – МЗС

11 из 12 украинок, которые принимали участие в откровенной фотосессии в Дубае, депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов 12 апреля.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Другая украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления".

Детали: Всей группе украинок запретили въезд на территорию страны. В МИД отметили, что благодаря работе консулов ​​наши гражданки получили минимальное из возможных наказаний. Николенко напомнил, что женщин могли наказать заключением на срок до шести месяцев.

Предыстория:

  • В понедельник, 5 апреля во Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Тогда сообщалось, что среди задержанных 11 украинок.
  • Позже стало известно, что дубайская полиция задержала двенадцать гражданок Украины за участие в съемках видеоролика, в котором обнаженные девушки позировали на балконе одного из небоскребов.

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Темы: МИДдепортация
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