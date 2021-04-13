Росія перекинула в ОРДЛО ще 250 військових і 2 тисячі тонн пального – розвідка

Минулого тижня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на свою розвідку

Деталі: За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення.

Дослівно: "Протягом минулого тижня до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів прибуло близько 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), завезено понад 2 тисячі тонн пального.

Водночас командування ЗС РФ підвищує контроль зберігання військового майна у частинах і підрозділах російських окупаційних військ і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачах завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад та притягнуті до суворої відповідальності.

З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів".

Передісторія: