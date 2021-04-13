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Россия перебросила в ОРДЛО еще 250 военных и 2 тысячи тонн горючего – разведка

Вторник, 13 апреля 2021, 15:10

На прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на свою разведку

Детали: По информации Главного управления разведки Минобороны, Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.

Дословно: "В течение прошлой недели в соединения и части первого и второго армейских корпусов прибыло порядка 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2 тысяч тонн горючего.

В то же время командование ВС РФ повышает контроль за сохранностью военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности.

С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Темы: РосcияДонбассвойнаОРДЛОармия


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