Россия перебросила в ОРДЛО еще 250 военных и 2 тысячи тонн горючего – разведка
На прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на свою разведку
Детали: По информации Главного управления разведки Минобороны, Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.
Дословно: "В течение прошлой недели в соединения и части первого и второго армейских корпусов прибыло порядка 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2 тысяч тонн горючего.
В то же время командование ВС РФ повышает контроль за сохранностью военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности.
С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.