Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною
Вівторок, 13 квітня 2021, 16:27
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що перевірка військ Росії на кордоні з Україною триватиме ще 2 тижні.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: За словами Шойгу, контрольну перевірку збройних сил РФ, в ході якої війська перекинуті на кордон з Україною, планується завершити протягом 2 тижнів.
Росія перекинула на західні кордони країни дві армії і три об'єднання ВДВ.
Шойгу заявив, що війська Росії відправили на кордон з Україною у відповідь на погрози з боку НАТО: "Реагуючи на загрозливу Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів".
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
- За інформацією української розвідки минулого тижня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський запевняє, що українська армія може дати відсіч будь-кому, проте мир на Донбасі буде досягатись дипломатичним шляхом.
Українська правда