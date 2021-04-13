Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що перевірка військ Росії на кордоні з Україною триватиме ще 2 тижні.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: За словами Шойгу, контрольну перевірку збройних сил РФ, в ході якої війська перекинуті на кордон з Україною, планується завершити протягом 2 тижнів.

Росія перекинула на західні кордони країни дві армії і три об'єднання ВДВ.

Шойгу заявив, що війська Росії відправили на кордон з Україною у відповідь на погрози з боку НАТО: "Реагуючи на загрозливу Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів".

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