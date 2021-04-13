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Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:27
Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що перевірка військ Росії на кордоні з Україною триватиме ще 2 тижні.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: За словами Шойгу, контрольну перевірку збройних сил РФ, в ході якої війська перекинуті на кордон з Україною, планується завершити протягом 2 тижнів.

Росія перекинула на західні кордони країни дві армії і три об'єднання ВДВ.

Шойгу заявив, що війська Росії відправили на кордон з Україною у відповідь на погрози з боку НАТО: "Реагуючи на загрозливу Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів".

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • За інформацією української розвідки минулого тижня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • Президент  Володимир Зеленський запевняє, що українська армія може дати відсіч будь-кому, проте мир на Донбасі буде досягатись дипломатичним шляхом.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнакордонзброя
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