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Шойгу рассказал, сколько еще РФ будет держать войска на границе с Украиной

Вторник, 13 апреля 2021, 16:27

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверка войск России на границе с Украиной продлится еще 2 недели.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: По словам Шойгу, контрольную проверку вооруженных сил РФ, в ходе которой войска переброшены на границе с Украиной, планируется завершить в течение 2 недель.

Россия перебросила на западные границы страны две армии и три соединения ВДВ.

Шойгу заявил, что войска России отправили на границу с Украиной в ответ на угрозы со стороны НАТО: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаграницаоружие


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