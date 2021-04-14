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Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених

Середа, 14 квітня 2021, 07:57
Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених

За добу 13 квітня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Поблизу селища Первомайське російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу 3 військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 14 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових ЗСУ за поточну добу немає.

Передісторія:

  • 12 квітня в районі операції Об'єднаних сил на сході України бойовики здійснили 15 обстрілів і 2 дистанційних мінування, застрелили одного українського бійця, до 7 ранку 13 квітня вони здійснили один обстріл і скинули гранати безпілотниками – вбили одного бійця і поранили ще двох.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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