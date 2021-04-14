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Сутки в ООС: один украинский военный погиб и трое раненых

Среда, 14 апреля 2021, 07:57

За сутки 13 апреля было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате чего один боец ВСУ погиб и трое получили ранения.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорск БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Вблизи поселка Первомайское российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 14 апреля с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ за текущие сутки нет.

Предыстория:

  • 12 апреля в районе операции Объединенных сил на востоке Украины боевики совершили 15 обстрелов и 2 дистанционных минирования, застрелили одного украинского бойца, до 7 утра 13 апреля они совершили один обстрел и сбросили гранаты беспилотниками – убили одного бойца и ранили еще двоих.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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