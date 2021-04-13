12 квітня в районі операції Об'єднаних сил на сході України бойовики здійснили 15 обстрілів і 2 дистанційних мінування, застрелили одного українського бійця, до 7 ранку 13 квітня вони здійснили один обстріл і скинули гранати безпілотниками – вбили одного бійця і поранили ще двох.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі ООС станом на 7 ранку 13 квітня

Деталі: Протягом минулої доби, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 – обстріли позицій українських захисників та 2 – дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Південне, противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку селища Золоте-4 збройні формування РФ здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам'янки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських підрозділів збройними формуваннями Росії один військовослужбовець Збройних сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям.

У напрямку населеного пункту Зайцеве бойовики двічі здійснили дистанційне мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

З початку доби 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА.

Неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції українських підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.

Ще двоє військовослужбовців зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Командування ООС вказує, що окупанти збільшили кількість обстрілів та інтенсивність інформаційних "вкидів" напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи.