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У Києві продовжили посилений карантин

Середа, 14 квітня 2021, 12:12

У Києві на 2 тижні продовжили посилений карантинний режим.  

Джерело: брифінг мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій в місті ухвалила рішення про продовження суворих обмежувальних заходів в нашому місці на 2 тижні, тобто до 30 квітня".

Деталі: У Телеграм-каналі Кличка вказується, що до 30 квітня:

  • залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;
  • увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками, тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;
  • заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку;
  • не працюють продуктові ярмарки.

Передісторія:

  • З 5 квітня у Києві діє посилений карантин. 
  • За добу 13 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1457 нових випадків коронавірус, 47 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київкарантин


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