У Києві продовжили посилений карантин
Середа, 14 квітня 2021, 12:12
У Києві на 2 тижні продовжили посилений карантинний режим.
Джерело: брифінг мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій в місті ухвалила рішення про продовження суворих обмежувальних заходів в нашому місці на 2 тижні, тобто до 30 квітня".
Деталі: У Телеграм-каналі Кличка вказується, що до 30 квітня:
- залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;
- увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками, тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;
- заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку;
- не працюють продуктові ярмарки.
Передісторія:
- З 5 квітня у Києві діє посилений карантин.
- За добу 13 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1457 нових випадків коронавірус, 47 хворих померли.
Українська правда