В Киеве продлили усиленный карантин

В Киеве на 2 недели продолжили усиленный карантинный режим.

Источник: брифинг мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям в городе приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в нашем городе на 2 недели, то есть до 30 апреля".

Детали: В телеграм-канале Кличко указывается, что до 30 апреля:

останутся закрытыми все школы и детские сады;

весь общественный транспорт - и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам, то есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

заведения общественного питания работают только на вынос или доставку;

не работают продуктовые ярмарки.

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