Безпілотник окупантів скинув міну поблизу пункту пропуску "Майорське"

Російсько-окупаційні війська крім блокування руху людей через лінію розмежування на Донеччині вдалися до дистанційного мінування території за допомогою безпілотного літального апарату в межах гуманітарного дорожнього коридору.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники констатують суттєве загострення безпекової ситуації біля КПВВ "Майорське".

Близько 5-ї ранку 13 квітня прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка — Бахмут" виявив політ БПЛА противника в напрямку "Майорського".

За допомогою безпілотника противник здійснив дистанційне мінування місцевості. В тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське".

Прикордонники наголошують, що застосування окупантами протипіхотних мін в межах КПВВ ставить під загрозу життя цивільного населення.

Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі "Горлівка — Бахмут" з вини окупантів не здійснюється, однак через КПВВ можуть слідувати жителі, які проживають біля пункту пропуску, не перетинаючи лінію розмежування.

Наразі місце встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати, а міну знешкодити.

Що передувало: 12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве (поруч із КППВ "Майорське") забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.