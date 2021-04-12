Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

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Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого, щоб дискредитувати Україну  – ОТО "Північ"

Понеділок, 12 квітня 2021, 20:59

Командування російських найманців, намагаючись скомпрометувати Збройні сили України, піддає смертельній небезпеці мирних жителів, мінуючи цивільний сектор Зайцевого забороненими мінами ПОМ-2.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.

Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ".

Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаРосія


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