Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

Командування російських найманців, намагаючись скомпрометувати Збройні сили України, піддає смертельній небезпеці мирних жителів, мінуючи цивільний сектор Зайцевого забороненими мінами ПОМ-2.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.

Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ".

Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.