Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ
Командування російських найманців, намагаючись скомпрометувати Збройні сили України, піддає смертельній небезпеці мирних жителів, мінуючи цивільний сектор Зайцевого забороненими мінами ПОМ-2.
Джерело: ОТУ "Північ"
Дослівно: "12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових.
Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ".
Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.
Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.
Нагадаємо:
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- Зеленський запевняє, що українська армія може дати відсіч будь-кому, проте мир на Донбасі буде досягатись дипломатичним шляхом.
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