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Беспилотник оккупантов сбросил мину вблизи пункта пропуска "Майорское"

Среда, 14 апреля 2021, 12:32
Беспилотник оккупантов сбросил мину вблизи пункта пропуска Майорское

Российско-оккупационные войска кроме блокировки движения людей через линию разграничения в Донецкой области прибегли к дистанционному минированию территории с помощью беспилотного летательного аппарата в пределах гуманитарного дорожного коридора.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники констатируют существенное обострение ситуации безопасности возле КПВВ "Майорское".

Около 5 утра 13 апреля пограничный наряд, выполнявший задачи в пределах гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут" обнаружил полет БПЛА противника в направлении "Майорского".

С помощью беспилотника противник совершил дистанционное минирование местности. В том числе установив одну противопехотную мину ПОМ-2 непосредственно в пределах контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

Пограничники отмечают, что применение оккупантами противопехотных мин в пределах КПВВ ставит под угрозу жизнь гражданского населения.

Как известно, фактический пропуск граждан через линию разграничения в дорожном коридоре "Горловка - Бахмут" по вине оккупантов не осуществляется, однако через КПВВ могут следовать жители, проживающие возле пункта пропуска, не пересекая линию разграничения.

Сейчас место установки мины удалось вовремя выявить и изолировать, а мину обезвредить.

Что предшествовало: 12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево (рядом с КППВ "Майорское") запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОПограничная служба
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