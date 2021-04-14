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УАФ довічно дискваліфікувала 26 футболістів, які грали у командах ОРДЛО за кордоном

Середа, 14 квітня 2021, 15:20

Українська асоціація футболу довічно відсторонила від гри 26 спортсменів, які виступали у складах збірних команд підконтрольних бойовикам угрупувань - так званих "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: УАФ

Дослівно: "За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В.,  Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно".

Деталі: Рішення виніс контрольно-дисциплінарний комітет за заявою комітету з етики та чесної гри УАФ та Служби безпеки України щодо виступів громадян України, які зареєстровані в інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірних команд т. зв. "ЛНР" та "ДНР".

Вказано, що вищезгадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Що передувало: 6 квітня стало відомо, що контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу відкрив провадження щодо участі у міжнародних матчах гравців збірної так званої "ДНР" та команди з так званої "ЛНР"

Українська правда
Теми: футболОРДЛОвійнаСБУ


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