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УАФ пожизненно отстранила 26 футболистов, которые играли в командах ОРДЛО за рубежом

Среда, 14 апреля 2021, 15:20

Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила от игры 26 спортсменов, которые выступали в составах сборных команд подконтрольных боевикам группировок - так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Источник: УАФ

Дословно: "За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С.А, Федотову Е.А., Пархоменко А.А., Охмату Е.И., Томазову С.С., Махно Я.М., Лагоде А.А., Бессалову А.Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С. , Варванину А.А., Майбороде А.А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О.В., Циндрику С.А., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дризе С.С., Наумову Е.С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно".

Детали: Решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет по заявлению комитета по этике и честной игре УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд т. н. "ЛНР" и "ДНР".

Указано, что вышеупомянутые лица могут обжаловать это решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Что предшествовало: 6 апреля стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию в международных матчах игроков сборной так называемой "ДНР" и команды из так называемой "ЛНР".

Украинская правда
Темы: футболОРДЛОвойнаСБУ


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