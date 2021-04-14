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Ліга чемпіонів: визначені останні півфіналісти

Середа, 14 квітня 2021, 23:56
фото: twitter.com/mancity

Мадридський "Реал" та "Манчестер сіті" вийшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. Там вже є ПСЖ та "Челсі".

Джерело: трансляції матчів

Деталі: "Манчестер сіті" виграв у дортмундської "Борусії" з рахунком 2:1, як і у першому матчі. Із сумою голів 4:2 команда гратиме у півфіналі турніру.

У паралельному матчі Ліверпуль" та "Реал Мадрид" зіграли внічию 0:0, проте, оскільки іспанський клуб у першій зустрічі переміг з рахунком 3:1, він проходить далі.

Півфінальні матчі відбудуться 27 квітня та 4 травня.

Що було раніше: 13 квітня французький ПСЖ та лондонський "Челсі" вийшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. 

Українська правда
Теми: футбол


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