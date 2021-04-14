Ліга чемпіонів: визначені останні півфіналісти
Середа, 14 квітня 2021, 23:56
Мадридський "Реал" та "Манчестер сіті" вийшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. Там вже є ПСЖ та "Челсі".
Джерело: трансляції матчів
Деталі: "Манчестер сіті" виграв у дортмундської "Борусії" з рахунком 2:1, як і у першому матчі. Із сумою голів 4:2 команда гратиме у півфіналі турніру.
У паралельному матчі Ліверпуль" та "Реал Мадрид" зіграли внічию 0:0, проте, оскільки іспанський клуб у першій зустрічі переміг з рахунком 3:1, він проходить далі.
Півфінальні матчі відбудуться 27 квітня та 4 травня.
Що було раніше: 13 квітня французький ПСЖ та лондонський "Челсі" вийшли до півфіналу Ліги Чемпіонів.
Українська правда