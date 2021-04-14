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Лига чемпионов: определены последние полуфиналисты

Среда, 14 апреля 2021, 23:56
Лига чемпионов: определены последние полуфиналисты
фото: twitter.com/mancity

Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов. Там уже ждут ПСЖ и "Челси".

Источник: трансляции матчей

Детали: "Манчестер Сити" выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетом 2:1, как и в первом матче.  С суммой голов 4: 2 команда будет играть в полуфинале турнира.

В параллельном матче "Ливерпуль" и "Реал Мадрид" сыграли вничью 0:0, однако, поскольку испанский клуб в первой встрече победил со счетом 3: 1, он проходит дальше.

Полуфинальные матчи состоятся 27 апреля и 4 мая.

Что было раньше: 13 апреля французский ПСЖ и лондонский "Челси" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов.

Украинская правда
Темы: футбол
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