Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг

Четвер, 15 квітня 2021, 00:59

Усі члени НАТО одностайні у стурбованості нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це під час пресконференції у Брюсселі заявили державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Укрінформ

Пряма мова Блінкена: "Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії і її дій на кордонах України – найбільшу концентрацію військ там з 2014 року.

Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради – всі 30 з нас висловили стурбованість і рішучість побачити кроки Росії з деескалації напруженості, яку вона створює".

"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому, і чому Альянс стурбований, і ми об'єднані в цій стурбованості".

Пряма мова Столтенберга: "Сьогодні міністри НАТО дали оцінку військовому нарощуванню сил Росії в Україні та навколо неї.

Це найбільша концентрація російських військ з часів незаконної анексії Криму в 2014 році.

Це є частиною ширшої тенденції агресивних дій Росії, які викликають дуже серйозні занепокоєння. Союзники повністю підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність.

Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію, зупинитися на шляху агресивних провокацій та поважати власні міжнародні зобов’язання".

Деталі: Держсекретар США також звернув увагу на активні атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.

У той же час він зазначив, що США віддали перевагу стабільні і передбачувані відносини з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо угод, політик, заперечень щодо дій Росії.

Зі свого боку Столтенберг підкреслив, що сьогоднішня зустріч міністрів, під час якої були обговорені питання щодо виведення військ НАТО з Афганістану та щодо концентрації російських військ навколо України, стала демонстрацією єдності союзників по Альянсу, які виявили спроможність разом приймати складні рішення.

Теми: НАТОСШАУкраїнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану

Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ

Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

Мільйони доларів та 100 шекелів: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій

фотоЩе в одній прикордонній області проводять масштабні антитерористичні навчання

Усі новини...
НАТО
Захарова поскаржилась, що ЄС і НАТО не тиснуть на "гарячі голови" в Києві
Кулеба: на засіданні Комісії Україна-НАТО була одностайна підтримка
Міноброни РФ заявило, що перекидає війська до кордонів через НАТО
Останні новини
02:15
Грузія повідомила, як виводитиме своїх військових з Афганістану
01:39
Швейцарія послаблює карантин
00:59
"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг
00:36
США продовжать підтримувати Україну − Остін
23:56
Ліга чемпіонів: визначені останні півфіналісти
23:45
"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану
23:15
фотоКличко підсвітив мерію кольорами прапора Ізраїля
22:42
Туреччина готує нові пропозиції Росії для відновлення польотів і повернення туристів
22:18
Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ
21:56
Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 
Усі новини...