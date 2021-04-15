"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг

Усі члени НАТО одностайні у стурбованості нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це під час пресконференції у Брюсселі заявили державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Укрінформ

Пряма мова Блінкена: "Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії і її дій на кордонах України – найбільшу концентрацію військ там з 2014 року.

Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради – всі 30 з нас висловили стурбованість і рішучість побачити кроки Росії з деескалації напруженості, яку вона створює".

"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому, і чому Альянс стурбований, і ми об'єднані в цій стурбованості".

Пряма мова Столтенберга: "Сьогодні міністри НАТО дали оцінку військовому нарощуванню сил Росії в Україні та навколо неї.

Це найбільша концентрація російських військ з часів незаконної анексії Криму в 2014 році.

Це є частиною ширшої тенденції агресивних дій Росії, які викликають дуже серйозні занепокоєння. Союзники повністю підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність.

Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію, зупинитися на шляху агресивних провокацій та поважати власні міжнародні зобов’язання".

Деталі: Держсекретар США також звернув увагу на активні атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.

У той же час він зазначив, що США віддали перевагу стабільні і передбачувані відносини з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо угод, політик, заперечень щодо дій Росії.

Зі свого боку Столтенберг підкреслив, що сьогоднішня зустріч міністрів, під час якої були обговорені питання щодо виведення військ НАТО з Афганістану та щодо концентрації російських військ навколо України, стала демонстрацією єдності союзників по Альянсу, які виявили спроможність разом приймати складні рішення.

Передісторія: